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المتحدث باسم هيئة المعابر في غزة: الشاحنات التي تدخل الان تنقل خمس ما كان يدخل يوميا

11/24/2023 3:11:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-قال متحدث باسم هيئة المعابر بغزة إن الشاحنات التي تدخل الآن تنقل خُمس ما كان يدخل يوميا.

وكان المتحدث باسم إدارة معبر رفح أكد بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، قائلا إنه يتوقع دخول 230 شاحنة اليوم.


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