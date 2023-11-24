وزير الدفاع الإسرائيلي: القتال سيستمر لشهرين على الأقل بعد الهدنة

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس ستستمر بعد الهدنة القصيرة، وإنه من المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين.





وأضاف: ((سيكون هذا توقفا قصيرا من أجل التنظيم والاستعداد وإجراء التحقيقات والتسلح، وعندما ينتهي سيستمر القتال بقوة، وسيخلق ضغطا يسمح بعودة المزيد من الرهائن)).





وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا غلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ، اليوم الجمعة وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين.