وزير الدفاع الإسرائيلي: القتال سيستمر لشهرين على الأقل بعد الهدنة

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن العملية العسكرية الإسرائيلية ضد حماس ستستمر بعد الهدنة القصيرة، وإنه من المتوقع أن يستمر القتال لمدة شهرين آخرين.
وأضاف: ((سيكون هذا توقفا قصيرا من أجل التنظيم والاستعداد وإجراء التحقيقات والتسلح، وعندما ينتهي سيستمر القتال بقوة، وسيخلق ضغطا يسمح بعودة المزيد من الرهائن)).
وكانت حماس وإسرائيل قد توصلتا غلى اتفاق حول هدنة مؤقتة تبدأ، اليوم الجمعة وتستمر 4 أيام وتتضمن عملية لتبادل الأسرى والمحتجزين.
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