قوات الاحتلال تهدم منزلا في قرية رمانة غرب جنين

MENAFN - Palestine News Network ) هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، منزلا في قرية رمانة غرب جنين، بعد ان اقتحمتها مدعومة بالجيبات والجرافات العسكرية، وفرضت حصارا عليها وسط مواجهات وصفت بـ "العنيفة".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن عملية الهدم استهدفت منزل عائلة الشهيد كامل محمود أبو بكر (26 عاما)، الذي تحتجز جثمانه سلطات الاحتلال.

وقال أبو بكر لـلوكالة الرسمية، إنه لم يبلغ بالهدم وتفاجأ باقتحام القرية ومحاصرة منزله المكون من طابقين ومساحته 360 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد .

وكانت مصادر محلية وأمنية ذكرت، أن ما يزيد عن 30 آلية عسكرية بينها جرافات اقتحمت رمانة من داخل معسكر سالم .

وفرضت قوات الاحتلال حصارا محكما على القرية واغلقت مداخلها واستولت على عدة منازل وحولتها لنقاط مراقبة عسكرية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".

وفي تطور لاحق، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب والتنكيل على عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم، وتم نقلهم الى مستشفى جنين، عرف منهم: وليد حيدر الأحمد، ونجله بشار، وآدم أبو صويص.

يتبع..