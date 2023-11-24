قوات الاحتلال تهدم منزلا في قرية رمانة غرب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، منزلا في قرية رمانة غرب جنين، بعد ان اقتحمتها مدعومة بالجيبات والجرافات العسكرية، وفرضت حصارا عليها وسط مواجهات وصفت بـ "العنيفة".
وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن عملية الهدم استهدفت منزل عائلة الشهيد كامل محمود أبو بكر (26 عاما)، الذي تحتجز جثمانه سلطات الاحتلال.
وقال أبو بكر لـلوكالة الرسمية، إنه لم يبلغ بالهدم وتفاجأ باقتحام القرية ومحاصرة منزله المكون من طابقين ومساحته 360 مترا مربعا، ويأوي ستة أفراد .
وكانت مصادر محلية وأمنية ذكرت، أن ما يزيد عن 30 آلية عسكرية بينها جرافات اقتحمت رمانة من داخل معسكر سالم .
وفرضت قوات الاحتلال حصارا محكما على القرية واغلقت مداخلها واستولت على عدة منازل وحولتها لنقاط مراقبة عسكرية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".
وفي تطور لاحق، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب والتنكيل على عدد من المواطنين بعد مداهمة منازلهم، وتم نقلهم الى مستشفى جنين، عرف منهم: وليد حيدر الأحمد، ونجله بشار، وآدم أبو صويص.
يتبع..
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