قوات الاحتلال تواصل حملات الاقتحام والاعتقال في الضفة المحتلة

MENAFN - Palestine News Network ) وسط اندلاع مواجهات قوية..

محافظات/PNN- تواصل قوات الاحتلال الإسرائلي حملات الاقتحام والتخريب في مناطق متفرقة في الضف الغربية المحتلة، وما يرافقها من عمليات تخريب وإرهاب للمواطنين الآمنين وما يتخللها من اعتقالات واسعة واعتداءات على ذويهم.

ففي نابلس، اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، فجرا، البلدة القديمة في مدينة نابلس، واعتقلت الشابين رايق الكوسا ومحمود حسنين من حارة الياسمينة، كما اقتحمت حوش العطعوط.

وأفاد شهود عيان أن قرابة الـ 10 من أفراد القوة الخاصة الإسرائيلية من وحدات المستعربين "تسللوا" فجر اليوم إلى البلدة القديمة بمركبتين تحملان لوحات تسجيل فلسطينية، ومتنكرين بزي مدني فلسطيني على هيئة نساء ومرضى.

ونوه السكان إلى أن قوات الاحتلال أحرقت المركبتين داخل حوش العطعوط في البلدة القديمة قبل أن تنسحب بمركبات عسكرية وصلت لـ "الدعم" من جهة حاجز "الطور" العسكري في مدينة نابلس.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة "شارع التعاون" أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي في قدمه، ونُقل من قبل "الإغاثة الطبية" الفلسطينية إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية كفر قليل، جنوب نابلس، واعتقلت الأسير المحرر عبادة عامر، بعد أن فتشت منزله، واعتقل الشاب "معتصم منصور" من مدينة نابلس.

وأصيب شاب (28 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة البطن نقل على إثرها للمشفى لتلقي العلاج، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بديا غرب سلفيت واعتقلت الشاب وسام فتحي خليل عيسى، والشاب محمد مجدي نجم، وقام باحتجاز الشاب كرم طه، بينما أطلق النار تجاه مركبة

داخل البلدة وأصابها بأضرار مادية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 13 عاملا فلسطينيا من عمال قطاع غزة، بعد أن داهمت مبنى سكنيا في ترقوميا في بلدة ترقوميا غرب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، واعتقلت الطفل صدام سميح دعنا (17 عاما) عقب مداهمة منزل ذويه في حارة الجعبري وتفتيشه وتكسير محتوياته، كما داهمت تلك القوات عددا من المنازل في حارة جابر وقامت بتكسير أبوابها وتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها.



