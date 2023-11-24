بريطانيا تتعهد بتقديم مساعدات إضافية لغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الهدنة الإنسانية "أمر بالغ الأهمية لإنهاء محنة الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة".

وشكر سوناك قطر ومصر وغيرهما "على الدبلوماسية المكثفة التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة،

إن بلاده ستقدم 30 مليون جنيه إسترليني (37.38 مليون دولار) أخرى من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك خلال توجهه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في اليوم الثاني من زيارته للمنطقة.

وسيلتقي كاميرون زعماء فلسطينيين ووكالات إغاثة، وكان التقى أمس الخميس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال كاميرون في بيان "نأمل أن يشهد اليوم إطلاق سراح رهائن، وأحث جميع الأطراف على مواصلة العمل من أجل إطلاق سراح كل الرهائن. وسيسمح التوقف المؤقت في القتال أيضا بوصول المساعدات الضرورية لسكان قطاع غزة".