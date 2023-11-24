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بدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة

11/24/2023 3:11:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أفادت مصادر محلية ببدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن سيارات إسعاف بدأت المغادرة عبر المعبر ذاته، لنقل جرحى لتلقي العلاج خارج القطاع، وذلك مع الساعات الأولى لبدء سريان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام.

وأكد المتحدث باسم إدارة معبر رفح بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، قائلا إنه يتوقع دخول 230 شاحنة اليوم.


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