بدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أفادت مصادر محلية ببدء دخول شاحنات تحمل مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، مشيرا إلى أن سيارات إسعاف بدأت المغادرة عبر المعبر ذاته، لنقل جرحى لتلقي العلاج خارج القطاع، وذلك مع الساعات الأولى لبدء سريان هدنة إنسانية لمدة 4 أيام.
وأكد المتحدث باسم إدارة معبر رفح بدء دخول شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، قائلا إنه يتوقع دخول 230 شاحنة اليوم.
MENAFN24112023000205011050ID1107480618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.