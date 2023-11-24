أسعار الذهب عالميا اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقر الذهب، الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعوما بضعف الدولار مع تزايد ثقة الأسواق في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0205 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.46 دولار للأونصة. وارتفع المعدن الأصفر 0.7 بالمئة هذا الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 1993.40 دولار.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "كان الموضوع السائد في الأسواق المالية خلال الأسبوع المنصرم هو انخفاض العوائد وهبوط الدولار الأميركي... ويساعد ذلك على ارتفاع الذهب".
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