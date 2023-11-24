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أسعار الذهب عالميا اليوم

11/24/2023 3:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استقر الذهب، الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مدعوما بضعف الدولار مع تزايد ثقة الأسواق في أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.


وبحلول الساعة 0205 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1992.46 دولار للأونصة. وارتفع المعدن الأصفر 0.7 بالمئة هذا الأسبوع. ولم يطرأ تغير يذكر على العقود الأميركية الآجلة للذهب التي سجلت 1993.40 دولار.


وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد "كان الموضوع السائد في الأسواق المالية خلال الأسبوع المنصرم هو انخفاض العوائد وهبوط الدولار الأميركي... ويساعد ذلك على ارتفاع الذهب".

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