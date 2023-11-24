للمرة الأولى في التاريخ .. الكاميرا ترصد «جرذاناً» عملاقة نادرة

اكتشف فريق من علماء المتحف الميداني في شيكاغو، عام 2017، نوعا جديدا من الجرذان العملاقة التي يعتقد أنها تستطيع كسر ثمرة جوز الهند بأسنانها الحادة.

وتشير New Atlasـ إلى أن الكاميرا رصدت مؤخرا هذا المخلوق النادر للغاية في البرية لأول مرة.

ويذكر أن جرذان وانغونو (الاسم العلمي Uromys vika) تعيش في جزيرة في جنوب المحيط الهادئ تحمل نفس الاسم. يمكن أن يصل طول هذا النوع من الجرذان إلى 45.7 سم ووزنها إلى 1 كغم. وهي أكبر بثلاث- أربع مرات من الجرذان العادية، وفقا لروسيا اليوم.

وكان الناس سابقا يعرفون شكل هذه الجرذان بفضل الرسوم التوضيحية التي رسمت استنادا إلى وصف السكان المحليين والعلماء المحظوظين الذين رأوا عينة واحدة بأعينهم. والآن تمكنت الكاميرات المثبتة في جميع أنحاء الجزيرة من التقاط 95 صورة واضحة.

ويقول الدكتور تيرون لافيري: "تظهر الصور أن الجرذ العملاق وانغونو يعيش في الغابات البدائية في زائير، حيث تمثل هذه المنطقة (خاصة أراضي قبيلة دوكوسو) آخر موطن متبق لهذا النوع.

ولكن للأسف تمت الموافقة بالفعل على إزالة الغابات في زائير، وإذا استمر هذا، فسوف تنقرض هذه الجرذان العملاقة".



