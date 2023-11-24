منصور بن زايد يطلع على الاستعدادات النهائية لاستضافة «COP28» في مدينة «إكسبو دبي»

اطلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة - خلال جولة تفقدية في مدينة إكسبو دبي - على الاستعدادات النهائية لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP28 " والتحضيرات الإدارية واللوجستية والتشغيلية لفعالياته التي تنطلق 30 نوفمبر الجاري.

وتفقد سموه خلال الجولة يرافقه، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف " COP28" وعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لـ" COP28 ".. مقر انعقاد القمة العالمية للعمل المناخي ومواقع أجنحة الدول والمنظمات والقاعات التي ستستضيف اجتماعات الأطراف كافة لمناقشة النصوص التفاوضية.

واستمع سموه من فريق عمل مؤتمر الأطراف " COP28" إلى شرح لأبرز الفعاليات التي سيشهدها المؤتمر المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 160 رئيس دولة وحكومة و85 ألف مشارك وأكثر من خمسة آلاف من ممثلي وسائل الإعلام الحاصلين على الاعتماد الإعلامي الرسمي من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

ويكتسب مؤتمر الأطراف " COP28 " أهمية خاصة حيث يشهد الاستجابة لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس.





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