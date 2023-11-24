بعد بدء الهدنة .. دخول أول شحنة من مساعدات الإغاثة إلى غزة من مصر

ذكرت تقارير لشهود عيان أنه تم ادخال أول شحنة من مساعدات الإغاثة إلى قطاع غزة، من مصر، منذ دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

ووصلت شاحنات تحمل مساعدات إنسانية، عبر معبر "رفح" الحدودي المصري، في جنوب قطاع غزة الساحلي.

وترغب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في استغلال فترة الهدنة المؤقتة، في القتال، لتوزيع إمدادات إغاثة، تشتد الحاجة إليها بشكل عاجل.

وسيتم جلب إجمالي 200 شاحنة من إمدادات الإغاثة وأربع شاحنات تحمل وقودا إلى قطاع غزة.

ودخلت الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة التي تستمر لمدة أربعة أيام حيز التنفيذ اليوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا بتوقيت غزة (05.00 بتوقيت غرينتش).

وجاءت الهدنة، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد ما يقرب من سبعة أسابيع من الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس وجماعات فلسطينية أخرى على اسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.





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