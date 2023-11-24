فن جميل تطلق جناح الاستدامة في مركز جميل للفنون من تصميم أديب دادا على هامش قمة المناخ بدبي

أعلنت فن جميل، المؤسسة التي تدعم الفنانين والمجتمعات الإبداعية، عن إطلاق جناح "ترابط: نسجٌ للحياة". وهو جناح مستدام واستغراقي، من تصميم الأستوديو المعماري "ذا أذر دادا" للاستشارات الهندسية والمعمارية التجديدية في بيروت -

والذي أسسه المهندس المعماري أديب دادا – ليصبح هذا الجناح حجر الزاوية في البرامج الموسعة لمركز جميل للفنون، يفتتح الجناح والذي يقع في حديقة جداف ووترفرونت للفنون بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة المناخ (COP28) حيث يستضيف المحادثات والعروض التقديمية والبرامج المجتمعية طوال المؤتمر العالمي وبعده. يقام جناح ترابط بتكليف من مؤسسة فن جميل وبدعم من شركة عبداللطيف جميل المحدودة - السعودية.

كما أكد فادي جميل، رئيس مجلس إدارة ومؤسس فن جميل، على أهمية الجناح قائلاً: " يعتبر جناح "ترابط" وسيلة ممتازة لتوضيح التزامنا بالابتكار في معالجة القضايا العالمية الملحة، حيث يوفر الجناح بيئة تعاونية لمختلف مجالات الفن والعمارة والتكنولوجيا. ويمثل الجناح شهادة حية على الحلول المتطورة والديناميكية التي هي في قلب رؤيتنا ومساعينا المؤسسية."

أما أنطونيا كارفر، مديرة فن جميل، فقد أضافت: "ترابط" هو مساحة رائدة تعزز الابتكار وتلهم الإبداع في الأبحاث والمواد المعمارية الجديدة، كما يوفر الجناح مساحة تشاركية تشجع التفكير المجتمعي حول سبل تطوير مستقبل مستدام ومشترك. ويوضح ذلك بطريقة حيوية منهجيتنا طويلة الأمد في مؤسسة فن جميل لتسليط الضوء على دور الفنون في معالجة أزمة المناخ – من التعاون الدولي مثل شبكة الطقس العالمية، إلى برامج المنح الرئيسية التي تمول الفنانين لإنتاج أعمال مواضيعية، والمؤسسات للعمل على خفض بصتمها الكربونية، مثل منصة أنهار للثقافة والمناخ الإقليمية الحالية، والمقامة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، ومنصة البحوث والممارسات، بالتعاون مع دبي للثقافة، وصولاً الى دورنا في تنظيم شبكة إقليمية من قادة الفنون وعلماء البيئة، الذين ننشر معهم بشكل جماعي (وبالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف) مواثيق وأدوات الاستدامة ثنائية اللغة لمنطقة الشرق الأوسط."

هذا العمل "ترابط: نسجٌ للحياة" يوفر بيئة حاضنة، وسطية تلتقي وتندمج فيها بيئتان مختلفتان، لتستضيف مساحة مشتركة بين الكيانات البشرية وغير البشرية وتعزز التآزر بين عالم تصنعه الطبيعة وبيئة صنعتها أيادي البشر. يتألف العمل من أجسام مخروطية متداخلة ومتشابهة مصنوعة من مواد مستدامة من مصادر محلية بما في ذلك الطين والفطريات ومخلفات النخيل والأنسجة المعاد تدويرها. يمثل الجناح دعوة لإحياء المساحات الحضرية، من خلال التركيز على النطاق المحلي الضيق وإنشاء أنظمة دعم بيئي دائرية داخل الهياكل المادية الجديدة والقائمة. يتضمن تصميم العمل أربع ركائز تتحدث عن مفهومه وبنائه وإزالته: التربة والمياه والغطاء النباتي والطاقة. بعد إزالة العمل، سيعاد استخدام مكوناته للزراعة المحلية على الأرض فيما سيحصل الهيكل على حياة جديدة كموئل تحت الماء للشعاب المرجانية والأسماك، ليكتمل بذلك ترابط الحياة على الأرض بالحياة تحت الماء.

من جهته، أضاف أديب دادا، المهندس المعماري ومؤسس الأستوديو المعماري "ذا أذر دادا": "ترابط" هو مشروعنا الأول الذي يربط بشكل هادف عملنا في بناء الموائل البشرية التي تسمح ببناء موائل للكائنات الحية الأخرى. نحن نؤمن بقدرتنا على استعادة مكانتنا التشاركية داخل منظومة الطبيعة عبر تقديم منتدى مشترك للبشر والكائنات الحية الأخرى لتزدهر في المدينة. ويوفر جناح ترابط، وهو أسم على مسمى، مساحة مشتركة للبشر والكائنات الحية الأخرى للالتقاء معاً على قدم المساواة، وتقاسم الغذاء والماء والموئل."



كما يضم جناح "ترابط" سلسلة من الأعمال الفنية التي ابتكرتها الفنانة المتعددة التخصصات المقيمة في دبي سوليمار ميلر استجابة لتأثير التوسع الحضري على البيئة، ويلتقط عمل ميلر الفني الأنواع النباتية والحيوانية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويلفت الانتباه إلى أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وتشجيع المحادثات الأوسع حول تغير المناخ. يستضيف "ترابط" سلسلة من ورش العمل حول الزراعة ضمن فعاليات مهرجان الاستدامة السنوي في الإمارات العربية المتحدة "إلى الأرض" (25 نوفمبر) تمهيداً لافتتاح الجناح.

"ترابط: نسجٌ للحياة" هو بتكليف من مؤسسة فن جميل وبدعم من شركة عبداللطيف جميل المحدودة - السعودية. ويأتي هذا التعاون ضمن التزام مؤسسة فن جميل طويل الأمد بمعالجة أزمة المناخ والدعوة إلى الاستدامة في الفنون. يعد مركز جميل للفنون، مركز دبي للفن والأفكار المعاصرة، موطناً لأفراد المجتمع متعددي التخصصات ممن يعملون في مجال الثقافة وتغير المناخ. يمكنكم الاطلاع على ميثاق فن جميل للاستدامة الخاص هنا.

يحظى جناح "ترابط: نسجٌ للحياة" بدعم كريم من يونيلوكس للإضاءة (لبنان) وديزرت بورد (الإمارات العربية المتحدة).

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز