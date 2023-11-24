«الإمارات للتعليم المدرسي» تعتمد الجداول الامتحانية المحدثة

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الامتحانية المحدثة لامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري للصفوف من 3 حتى 12، مراعية فيها إجازة عيد الاتحاد الـ52 والتي ستبدأ من يوم السبت الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر2023، وجاء التعديل بإضافة امتحانات يوم 30 نوفمبر الجاري عوضا عن يوم 4 ديسمبر.

إذ انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول وتستمر حتى 7 ديسمبر المقبل لبعض المراحل التعليمية، واستهل طلبة الثاني عشر امتحاناتهم بمادة العلوم الصحية للعام والمتقدم، وبمادة الأحياء للنخبة، ويؤدي طلبة جميع المسارات امتحان الفيزياء يوم الاثنين الموافق 27 من الشهر الجاري، وفي اليوم التالي يؤدي جميع الطلبة اللغة الإنجليزية، وفي تاريخ 28 يؤدي طلبة المسارات الثلاثة

امتحان اللغة الإنجليزية، وفي 29 من ديسمبر، يتقدم الطلبة لامتحان اللغة العربية، وفي يوم 30 يتقدم الطلبة لامتحان الكيمياء / احياء للمسارات الثلاثة العام والمتقدم والنخبة، وفي 5 ديسمبر يمتحن الطلبة مادة الرياضيات، وفي 6 من الشهر ذاته يمتحن الطلبة مادة الدراسات الاجتماعية، ويختتم طلبة الصف الثاني عشر من المسارات الثلاثة (العام والمتقدم والنخبة) امتحاناتهم بمادة التربية الإسلامية في 7 ديسمبر المقبل.

أما طلبة الثاني عشر المسار التطبيقي فيؤدون امتحان العلوم التطبيقية في 27 نوفمبر الجاري، وفي 28 يؤدي جميع الطلبة مادة اللغة الانجليزية، ويؤدون امتحان اللغة العربية يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر نفسه، ويمتحنون في 5 من ديسمبر مادة الرياضيات التطبيقية، و6 من الشهر ذاته يمتحنون مادة الدراسات الاجتماعية ويختتمون امتحاناتهم في 7 ديسمبر بمادة التربية الإسلامية.



