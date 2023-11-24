4 هجمات على القوات الأميركية بالعراق وسوريا الليلة

MENAFN - Khaberni) خبرني - قال مسؤول عسكري أميركي، إن قوات بلاده تعرضت للهجوم أربع مرات في العراق وسوريا الخميس، بصواريخ وطائرات مسيرة مسلحة، لكن لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر هويته، أن القوات الأميركية والدولية هوجمت في موقعين بشمال شرقي سوريا باستخدام صواريخ عدة وطائرة مسيرة انتحارية.

وفي العراق، تم إطلاق طائرات مسيرة انتحارية عدة على قاعدة عين الأسد الجوية غربي بغداد، كما أُطلقت طائرة مسيرة على قاعدة تضم قوات أميركية بالقرب من مطار أربيل في شمال العراق.

وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم المقاومة الإسلامية في العراق، والتي يقول محللون إنها تضم جماعات مسلحة عراقية عدة متحالفة مع إيران، قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات على الموقعين في وقت سابق من الخميس.

وتأتي الهجمات بعد يوم من قصف الولايات المتحدة جماعة كتائب حزب الله المتحالفة مع إيران جنوبي بغداد في هجوم قالت الجماعة؛ إنه أسفر عن مقتل 8 من أعضائها.

وأدانت حكومة بغداد الهجوم ووصفته بأنه "تصعيد خطير فيه تجاوز مرفوض على السيادة العراقية".

وقال مسؤولون أمبركيون إن واشنطن قصفت جماعات متحالفة مع إيران بعد تصاعد هجماتها التي استهدفت القوات الأميركية والدولية عشرات المرات منذ 17 تشرين الأول، أي بعد 10 أيام من بدء الحرب على غزة.

وذكر المسؤول العسكري الأميركي أنه حتى الخميس، وقع 36 هجوما في العراق و37 في سوريا.

