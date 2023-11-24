توقف تحليق الطائرات الإسرائيلية جنوب غزة مع بدء سريان الهدنة

أكدت مصادر فلسطينية أن تحليق الطائرات الإسرائيلية توقف صباح اليوم الجمعة في جنوب قطاع غزة مع بدء سريان اتفاق الهدنة الإنسانية.

وبدأ سريان اتفاق الهدنة عند السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (05.00 بتوقيت غرينتش) بموجب اتفاق غير مباشر بين حركة حماس وإسرائيل تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة. ومن المقرر أن يتبع ذلك إطلاق سراح 13 من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة عصر اليوم.

وهذا أول اتفاق للتهدئة ووقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل منذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه هدد حركة حماس بأنه "حتى أصغر الانتهاك سيؤدي إلى رد شديد".

وقال الجيش الليلة الماضية إنه "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع".

وذكر الجيش أن قواته "ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات على محور وسط قطاع غزة والطريق الساحلي"، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله.

فيما قالت حماس إن التهدئة ستسري لمدة 4 أيام "يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك الجيش الإسرائيلي طوال فترة التهدئة".

بموازاة ذلك بدأت شاحنات وقود وإمدادات إنسانية في الدخول إلى قطاع غزة بعد تفاهمات بمضاعفة كمياتها مع دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة مساء أمس الخميس عن ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين إلى 14854 بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد المفقودين قرابة 7 آلاف مفقود إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، أو أن مصيرهم مازال مجهولاً، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة.





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