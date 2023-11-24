الجامعة الأمريكية في الشارقة تخرّج قادة مستقبل مبتكرين في عالم متغير



تعلن الجامعة الأمريكية في الشارقة عن فتح باب التسجيل لفصل ربيع 2024 في برامجها التي تضم 28 برنامج بكالوريوس و16 برنامج ماجستير وأربع برامج دكتوراه تقدم عبر كلياتها الأربع: كلية الآداب والعلوم، وكلية العمارة والفن والتصميم، وكلية إدارة الأعمال، وكلية الهندسة.



وكانت الجامعة الأمريكية في الشارقة قد برزت خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية كمركز للتعليم المتميز والأبحاث المتطورة، مما جعلها تصنف من بين أفضل 10 جامعات عربية لتسع أعوام على التوالي حسب تصنيفات "كيو أس" الجامعية في المنطقة العربية لعام 2024.



المركز الأول في السمعة التوظيفية للخريجين لدى أصحاب الأعمال



ويُعزى هذا التميز إلى خبرات هيئتها التدريسية، وطلبتها الموهوبين، ومناهجها التقدمية ضمن نظام تعليم أمريكي يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات والمرونة والتواصل، والذي يعد الطلبة للنجاح في أي مجال يختارونه. كما تطرح الجامعة مناهج متقدمة تتوافق مع احتياجات الصناعة والتغيرات المتزايدة في سوق العمل، وتوفر أحدث المرافق الأكاديمية التي تقدم بيئة تعليمية تفاعلية، وتقدم التجارب والخبرات من خلال فرص التدريب الداخلي والدراسة في الخارج والمشاركة في المسابقات والمؤتمرات حول العالم. ولقد أدت الخبرات التخصصية والمعرفية لخريجي الجامعة إلى تصنفها بالمركز الأول في دولة الإمارات في السمعة التوظيفية لخريجيها لدى أًصحاب الأعمال، بناءً على تصنيفات "كيو أس" الجامعية العالمية لعام 2024.

مزيج ثقافي وتنوع حضاري

وقد شكلت متانة التعليم المرتكز على إثراء مدارك الطالب المعرفية وعلى التنمية الشخصية عامل جذب كبير للطلبة من جميع أنحاء العالم، فحرمها الجامعي اليوم يشكل بوتقة من الثقافات والأعراق والأديان، وينتمي طلبتها إلى أكثر من 90 جنسية من حول العالم. كما أن الجامعة تسعى دائمًا وبشكل دؤوب لإثراء الحياة الطلابية في حرمها عبر تقديم برامج ونشاطات وفعاليات تركز على التنمية الثقافية والاجتماعية والنفسية والبدنية والفكرية لطلبتها لتخريج مفكرين ومواطنين عالميين يمكنهم الازدهار في عالم متعدد الثقافات. وقد أدى هذا التنوع الثقافي إلى تصنيف الجامعة من بين أفضل خمس جامعات في العالم في تنوع جنسيات طلبتها بناءً على تصنيفات مجلة تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2023.



منح ومساعدات مالية

وبما أن رسالة الجامعة الأميركية في الشارقة هي دعم الأجيال القادمة، فهي تطرح برنامجًا للمنح والمساعدات المالية قائم على الجدارة والاحتياجات يضمن عدم وقوف الظروف المالية للطلبة المؤهلين عائقًا أمامهم حصولهم على تعليم جامعي عالي الجودة، حيث يحصل كل عام طالبين من أصل ثلاثة على منحة دراسية تساعدهم في استكمال دراستهم الجامعية وتحقيق طموحاتهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في مجتمعاتهم وحول العالم.



تبدأ الدراسة في فصل ربيع 2024 يوم 22 يناير. للتقديم ومعرفة المزيد عما تقدمه الجامعة الأمريكية في الشارقة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني aus/albayan-as23

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