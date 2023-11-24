«إل.جي الكترونيكس» الكورية الجنوبية تقيم قسماً للمبيعات والتسويق بالخارج

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت شركة "إل.جي الكترونيكس" الكورية الجنوبية الكبرى في بيان لها أنها أقامت قسما للمبيعات والتسويق في الخارج، والذي سيقدم تقريرا بشكل مباشر إلى الرئيس التنفيذي للشركة، ويليام تشو.
وسيقود القسم، توماس تون، الذي كان يتولى سابقا منصب رئيس شركة "إل.جي.الكترونيكس نورث أمريكا" والرئيس التنفيذي لها.
وسيدير القسم الجديد شركات المبيعات الخارجية التابعة، في امريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومجموعة التسويق العالمية ومجموعة أعمال المبيعات المباشرة للمستهلك.
تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز
MENAFN24112023000110011019ID1107480521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.