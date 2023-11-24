«إل.جي الكترونيكس» الكورية الجنوبية تقيم قسماً للمبيعات والتسويق بالخارج

ذكرت شركة "إل.جي الكترونيكس" الكورية الجنوبية الكبرى في بيان لها أنها أقامت قسما للمبيعات والتسويق في الخارج، والذي سيقدم تقريرا بشكل مباشر إلى الرئيس التنفيذي للشركة، ويليام تشو.

وسيقود القسم، توماس تون، الذي كان يتولى سابقا منصب رئيس شركة "إل.جي.الكترونيكس نورث أمريكا" والرئيس التنفيذي لها.

وسيدير القسم الجديد شركات المبيعات الخارجية التابعة، في امريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا ومجموعة التسويق العالمية ومجموعة أعمال المبيعات المباشرة للمستهلك.





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