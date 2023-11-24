الرئيس الكوبي يقود الآلاف للمطالبة بإنهاء الحرب والتضامن مع الشعب الفلسطيني

نظم آلاف الأشخاص بقيادة الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل مسيرة على طول الممشى الشهير في هافانا، يوم أمس الخميس، تعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بإنهاء الحرب بين حماس وإسرائيل.

كان دياز كانيل، الذي ارتدي الوشاح الفلسطيني ذي اللونين الأبيض والأسود، برفقة القادة الرئيسيين في كوبا، بما في ذلك رئيس الوزراء مانويل ماريرو ووزير الخارجية برونو رودريغيز.

سار المتظاهرون لمسافة اثنين من الكيلو مترات، ومروا بالسفارة الأمريكية.

انضم إلى المسيرة طلاب الطب الفلسطينيون المتواجدون في كوبا في إطار برنامج تعاون.

قال يانكيل كاردوسو أخصائي التربية البدنية المشارك في التظاهرة: "اليوم نحن ندعم الشعب الفلسطيني، ندعم جميع أولئك الذين يشعرون بالألم بعد أن فقدوا فردا من أسرتهم، أو أحد أحبائهم، بسبب هذه المجزرة".

وأضاف: "نحن نطالب بوقف إطلاق النار... وبتحرير فلسطين".

حمل العديد من الشباب ملصقات مكتوب عليها "فلسطين حرة"، مع صور مروعة لأطفال مصابين جراء القصف أو أعلاما تشير إلى الكوبيين والفلسطينيين.

من جانبه، قال سامي السبالا وهو طالب طب فلسطيني يبلغ من العمر 26 عاما في هافانا: "هذه المسيرة تعني الكثير بالنسبة لنا... إنها تثير المشاعر... وتجعل الناس يشعرون أن فلسطين ليست وحدها".

اندلعت الحرب في 7 أكتوبر، عندما توغل مقاتلو حماس في جنوب إسرائيل وقتلوا نحو 1200 شخص وأخذوا نحو 240 أسيرا إلى غزة.

خلف الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة عبر الجو والبر والبحر، أكثر من 13300 قتيل فلسطيني، وتسبب في دمار واسع في القطاع المحاصر.

منذ بداية الحرب، هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها كبار قادة كوبا في مسيرات تضامنية مع فلسطين.

في الأسبوع الماضي، تم رفع العلم الفلسطيني على النصب التذكاري لخوسيه مارتي، الأكثر شهرة في العاصمة الكاريبية.





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