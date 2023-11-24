المجلس الوطني الاتحادي يعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول الثلاثاء المقبل

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، يناقش خلالها مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

وحسب جدول أعمال الجلسة، سيطلع المجلس على الرسائل الواردة من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي لموضوع "سياسة الهيئة العامة للرياضة بشأن دعم وتطوير القطاع الرياضي بالدولة"، وموضوع " تنظيم العمل التطوعي"، وموضوع " أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة "، وموضوع " سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص" التي ناقشها المجلس في فصله التشريعي السابع عشر.

وسيعرض المجلس تشكيلات لجانه الدائمة، وسيطلع على الموضوعات العامة التي لدى المجلس من الفصل التشريعي السابع عشر، وهي سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، وسياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، والتصدي للاحتيال والابتزاز الالكتروني، وسياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وسياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وسياسة الحكومة بشأن الذكاء الاصطناعي، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، واستراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، واستراتيجية الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي.





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