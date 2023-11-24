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انقلاب شاحنة على طريق النقب

11/24/2023 2:14:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان الجمعة مع انقلاب شاحنة على طريق النقب اتجاه مدينة العقبة.


وعملت الكوادر بالتعاون مع مرتبات الأمن العام على إزالة العوائق وإعادة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي.


وكانت الوزارة قد انتهت مؤخرا من مشروع صيانة وتأهيل طريق النقب وتعزيزه بكافة عناصر السلامة المرورية، حيث كان لها الأثر في عدم وقوع إصابات بشرية.


وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة التقيد بقواعد القيادة الآمنة على الطرقات والالتزام بقواعد السير والسرعات المقررة.


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