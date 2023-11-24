(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تعاملت كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان الجمعة مع انقلاب شاحنة على طريق النقب اتجاه مدينة العقبة.
وعملت الكوادر بالتعاون مع مرتبات الأمن العام على إزالة العوائق وإعادة حركة المرور إلى وضعها الطبيعي.
وكانت الوزارة قد انتهت مؤخرا من مشروع صيانة وتأهيل طريق النقب وتعزيزه بكافة عناصر السلامة المرورية، حيث كان لها الأثر في عدم وقوع إصابات بشرية.
وأهابت الوزارة بالمواطنين ضرورة التقيد بقواعد القيادة الآمنة على الطرقات والالتزام بقواعد السير والسرعات المقررة.
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