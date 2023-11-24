بدء سريان الهدنة في قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بدأ سريان الهدنة في قطاع غزة بتوقيت الساعة السابعة صباحا بتوقيت فلسطين (الخامسة بتوقيت غرينيتش).



وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام كشفت تفاصيل الاتفاق المبرم مع إسرائيل حول الهدنة الإنسانية في غزة.

وقالت في بيان،أن التهدئة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.



وأشارت إلى أنها تنص على توقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة، على أن يتوقف الطيران المعادي أيضا عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

