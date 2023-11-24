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الأمم المتحدة: 100 شاحنة مساعدات غذائية جاهزة لدخول غزة مع بدء الهدنة

11/24/2023 1:11:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال برنامج الأغذية العالمي، إن أكثر من 100 شاحنة تحمل نحو 1300 طن من الإمدادات الغذائية جاهزة لدخول غزة بمجرد دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ.


وبدأت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة اعتبارا من الساعة 07:00 اليوم الجمعة بتوقيت فلسطين، ولمدة 4 أيام بموجب الاتفاق بين إسرائيل وحماس والذي أعلنته قطر.


وفي نحو الساعة الرابعة مساء الجمعة، ستطلق حماس سراح 13 محتجزا، يليها إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.


وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط، عبير عطيفة، إن الهدنة المؤقتة تعتبر "خطوة إلى الأمام"، إلا أن وقف إطلاق النار الكامل هو وحده الذي سيسمح بتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل صحيح.


وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها استقبلت، الخميس، 80 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح.


وأضافت الجمعية، أن الشاحنات حملت مواد غذائية ومياه ومعدات طبية وأدوية ومعدات إغاثة عامة إلى غزة.


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