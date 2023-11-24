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جيش الاحتلال: استكملنا تمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار

11/24/2023 1:11:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار.


وبدأت الهدنة الساعة السابعة صباحا بتوقيت فلسطين (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وتتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة.


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