جيش الاحتلال: استكملنا تمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار

جيش الاحتلال: استكملنا تمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار
التاريخ
11/24/2023 1:11:53 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار.
وبدأت الهدنة الساعة السابعة صباحا بتوقيت فلسطين (الخامسة بتوقيت غرينتش)، وتتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار في شمال وجنوب غزة.
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