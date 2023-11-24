مصر تعلن إدخال 130 ألف لتر سولار إلى قطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات ضياء رشوان، أنه سيتم إدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات غاز طبيعي من مصر إلى قطاع غزة يوميًا عبر معبر رفح الحدودي، خلال فترة الهدنة المتفق عليها بين إسرائيل وحركة حماس لمدة 4 أيام، والتي بدأ سريانها الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت الفلسطيني لقطاع غزة.



وبحسب بيان للهيئة العامة للاستعلامات، أكد رشوان "بدء سريان اتفاق الهدنة في قطاع غزة الساعة 7 صباح اليوم بتوقيت غزة المحلي، وذلك بعد توافق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية، برعاية مصرية / قطرية / أمريكية".



وأضاف رشوان أنه "في إطار اتفاق الهدنة، سيتم يوميا دخول 130 ألف لتر سولار وعدد أربع شاحنات من الغاز من مصر إلى قطاع غزة، وذلك للمرة الأولي. كذلك بدأ تدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة، فور بدء سريان اتفاق الهدنة، حيث سيتم يوميا إدخال عدد 200 شاحنة، محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل نحو خمسين يوما".

