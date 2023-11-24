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ذوو طلبة في «الخاصة» يطالبون باستحداث أكاديميات رقمية بدلاً من الدروس الخصوصية

11/24/2023 1:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan) في الوقت الذي يطالب فيه تربويون باجتثاث ((الدروس الخصوصية))، باعتبارها آفة تعليمية، فإن بعض أولياء الأمور يرونها ضرورة تعليمية، فيما يرى البعض الآخر أن الحل في القضاء عليها، من خلال استحداث أكاديميات رقمية، توفر حصصاً للتقوية بمبالغ رمزية، بعد اشتعال أسعار الدروس الخصوصية بنسبة 100 %. وفي الوقت الذي يعتبرها القانون مخالفة، فقد أشعلت الامتحانات أسعار الدروس الخصوصية إلى أرقام أرهقت كاهل أولياء الأمور بشكل مبالغ فيه، ومع انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول اليوم، يزداد الإقبال على تلك الدروس بشكل ملحوظ، حيث يضع معلمون أسعاراً خاصة للحصة الواحدة لطلاب الحلقة الأولى، وفقاً لأولياء أمور،تتراوح من 150 إلى 200 درهم، مقابل 250 إلى 400 درهم للحلقتين الثانية والثالثة، ما يشكل أعباء مادية إضافية على ميزانية العائلة. من جانبها، تنفذ مدارس حكومية حصصاً رقمية لرفع مستوى الطلبة الأكاديمي، ودعمهم من خلال حصص تقوية للمواد الرئيسة، فيما دعا أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، لإقامة حصص مماثلة لتلك التي طرحتها المدارس، على أن تكون بمبالغ رمزية، لتخفيف الأعباء المادية عليهم. وأكد التربوي الدكتور يوسف شراب، أن أولياء الأمور يعتبرون الدروس الخصوصية هي العصا السحرية لنجاح أبنائهم، في حال تعثرهم دراسياً، وأن المدرس الخصوصي من وجهة نظرهم، هو المنقذ والبديل الحتمي لتغطية ضعف وانشغال الطلبة معظم الوقت. وطالب الدكتور شراب أصحاب القرار بعلاج هذه الظاهرة، وألا تقتصر جهودهم فقط على تشخيصها، واعتبر شراب أن السبب الرئيس في لجوء البعض إلى الدروس الخصوصية، هو تدني درجات الطلبة، لا سيما في المواد العلمية واللغات، وحاجتهم إلى مراجعات مكثفة. وقال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، إن معظم المدارس الخاصة التفتت لمحاربة تلك الظاهرة السلبية، وباشرت بتطبيق حصص تقوية، من خلال فتح باب الالتحاق بها، مستهدفة المواد التي يختارها الطالب. من جانبها، اعتبرت أسماء نزار إدلبي مديرة مركز أفق الإبداع للتعليم وتنمية المهارات، الدروس الخصوصية سيفاً ذا حدين، أحدها إيجابي، يتمثل في تعزيز مهارات الطلبة، وصولاً إلى فهم عميق للمناهج الدراسية، علاوة على إسهامها في تحسين الأداء، من خلال التركيز على احتياجات الطالب الفردية، ومساعدته على تطوير مهاراته. المحامي الدكتور عبدالله آل ناصر، يرى أن الجهات الرسمية المعنية بالقطاع التعليمي داخل الدولة، تتصدى لهذه الآفة التي ظهرت على سطح الميدان التربوي على الصعيدين القانوني والتربوي. وتابع: من الناحية القانونية، تعتبر مزاولة نشاط التدريس الخاص الدروس الخصوصية، مخالفة، وفقاً لجدول المخالفات والغرامات ((المستحدث)) الصادر بقرار النائب العام للدولة رقم (38) لسنة 2020، والمعدل بالقرار (54) لسنة 2020. والصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، وذلك بتقديمها عن طريق الاتصال المباشر ((اللقاء الشخصي)) في الأماكن العامة أو الخاصة، أو الزيارات المنزلية، بمقابل أو من دون مقابل، لجميع المراحل التعليمية، أو السماح بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، بغرامة تصل إلى 30 ألف درهم للقائم بتقديمها أو تنظيمها أو التوسط فيها، و20 ألف درهم للمسؤول عن الأماكن الخاصة، الذي سمح بتقديمها أو تنظيمها. من جانبهم، أكد أولياء أمور طلبة في الصف الثاني عشر، لجوءهم للدروس الخصوصية، لكونها مرحلة مصيرية ومفصلية في حياة أبنائهم. وطالبت كل من قمر الشامي، وهبة مصطفي، وفاطمة الحمادي، المدارس باستحداث أكاديميات رقمية، توفر حصصاً للتقوية قبيل فترات الامتحانات وعند الحاجة، على أن تكون نظير مبالغ رمزية، أسوة بالمدارس الحكومية التي تحرص على توفير حصص تقوية، ومراجعة مكثفة خلال فترة الامتحانات. ولفتوا إلى أن هذه المبادرة ستسهم بشكل مباشر في اجتثاث ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل كامل، وأضافوا أن الحصص ستسهم في رفع مستوى التحصيل لدى الطلبة، لكونها تقدم بإشراف مباشر من إدارة المدرسة، ومعلمين متخصصين بالمواد. وأفادوا بأن تلك المبادرة تعد ملاذاً للطلبة وأولياء أمورهم، فضلاً عن أنها تحافظ على كرامة المعلمين، ومكانتهم التعليمية والاجتماعية، كما تعد السبيل للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، التي تنشط بين صفوف طلبة المرحلة الثانوية. وأشار أولياء الأمور إلى ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، التي قفزت من 200 درهم في الساعة إلى 400 درهم، وخاصة المواد العلمية.

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