قادرة على ضرب أي مكان في العالم .. زعيم كوريا الشمالية يعلق على إطلاق القمر الصناعي

نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن زعيم كوريا الشمالية كيم غونغ أون قوله إن إطلاق بلاده قمرا صناعيا للتجسس في الآونة الأخيرة كان ممارسة لحقها في الدفاع عن النفس، فيما احتفلت بيونغ يانغ بالحدث ووصفته بأنه سيجعلها قادرة على ضرب أي مكان في العالم.

وقالت كوريا الشمالية يوم الثلاثاء إنها وضعت أول قمر صناعي للتجسس في مداره، ما أثار إدانة دولية لانتهاكها قرارات الأمم المتحدة والتي تحظر استخدامها للتكنولوجيا التي يمكن تطبيقها على برامج الصواريخ الباليستية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم زار الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي (ناتا) للإشادة بعلماء وفنيي الفضاء، وقال إن الإطلاق كان "حدثا مذهلا" وجاء في مواجهة التحركات "الخطيرة والعدوانية" للقوات المعادية.

وأضافت الوكالة "قال إن امتلاك قمر صناعي للاستطلاع هو ممارسة كاملة لحق الدفاع عن النفس، ولا يمكن للقوات المسلحة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية التنازل ولو قليلا أو التوقف ولو للحظة".

وأقامت كوريا الشمالية أمس الخميس حفلا رسميا للاحتفاء بالإطلاق، حيث قال رئيس الوزراء كيم توك هون إن القمر الصناعي سيطور الجيش ليصبح "أفضل جيش في العالم يمتلك القدرة على ضرب العالم كله".

وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أفراد عائلة كيم وهم ينضمون إلى الزعيم للاحتفال بعملية الإطلاق.

وكانت ابنة كيم تجلس إلى جواره في المأدبة وهي ترتدي قميصا يحمل شعار ناتا، إلى جانب زوجة كيم وشقيقته وعلماء صواريخ ومهندسين.

وكان إطلاق القمر الصناعي هذا الأسبوع هو المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية هذا العام بعد إخفاقين، وجاء في أعقاب رحلة كيم النادرة إلى روسيا في سبتمبر، والتي تعهد خلالها الرئيس فلاديمير بوتين بمساعدة بيونغ يانغ في صنع أقمار صناعية.

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن الإطلاق الأخير شمل على الأرجح مساعدة فنية روسية في إطار شراكة متنامية شهدت قيام بيونغ يانغ بتزويد موسكو بملايين القذائف المدفعية.

ونفت روسيا وكوريا الشمالية صفقات الأسلحة لكنهما وعدتا بتعاون أكبر.

وقالت سول إنه يُعتقد أن القمر الصناعي الكوري الشمالي دخل مداره، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقييم ما إذا كان يعمل بشكل طبيعي.





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