استمرار ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات في جمهورية الدومينيكان

ارتفع أعداد القتلى في جمهورية الدومينيكان إلى 30 شخصا بعد الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة يوم السبت الماضي، وفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية يوم أمس الخميس.

وتضرر أكثر من 7400 منزل ومسكن فيما دمر 22 مسكنا، حسبما أفادت صحيفة "دياريو ليبر" ووسائل إعلام أخرى نقلا عن أرقام جديدة لهيئة الحماية المدنية في البلاد. واضطر أكثر من 37 ألف شخص إلى ترك منازلهم والفرار إلى أماكن آمنة.

وكانت الأمطار التي هطلت يوم السبت الماضي قد تسببت في سقوط جزء من جدار على طريق في العاصمة سانتو دومينجو على عدة سيارات، كما حدثت فيضانات شديدة في عدة مناطق بالدولة الكاريبية.



وتحدث رئيس البلاد لويس ابي نادر عن هطول الأمطار الأكثر غزارة في تاريخ البلاد التي يقصدها المصطافون وتشترك مع دولة هايتي في جزيرة هيسبانيولا.

وقال أبي نادر خلال مؤتمر صحفي إن "تغير المناخ يكلف جمهورية الدومينيكان ثمنا باهظا".

وتابع: "علينا أن نجهز أنفسنا، سيحدث ذلك مرة أخرى". وأضاف "تغير المناخ أمر واقع".





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