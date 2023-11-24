منظمة الصحة العالمية تؤكد زوال خطر حالات الأمراض التنفسية في الصين

أصدرت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الخميس، إشارة بزوال الخطر، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بزيادة حالات اصابات غير عادية بالأمراض التنفسية لدى الأطفال في الصين بعد مشاورات مع السلطات المحلية.

وقالت المنظمة في جنيف في وقت متأخر من يوم أمس الخميس إن السلطات الصحية الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر عبر الهاتف أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية.

وتابعت المنظمة الدولية أنها طلبت يوم الأربعاء من الصين تقديم "معلومات وبائية وسريرية إضافية" بشأن تلك الأمراض المحددة وانتشارها، بالإضافة إلى النتائج المختبرية.

وردت السلطات الصينية على المنظمة بأن هذه الأمراض ناجمة عن العديد من مسببات الأمراض التنفسية المعروفة، بما في ذلك الفيروسات الأنفية والفيروس المخلوي التنفسي وعدوى الميكوبلازما الرئوية.

وجاء في بيان للمنظمة إن البيانات أظهرت "زيادة في استشارات العيادات الخارجية ودخول الأطفال إلى المستشفيات بسبب التهاب الميكوبلازما الرئوية منذ مايو، والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وفيروس الأنفلونزا منذ أكتوبر".

وقالت منظمة الصحة العالمية: "بعض هذه الزيادات حدثت في وقت مبكر من موعدها المعتاد سنويا عما يحدث تاريخيا، ولكنها ليست غير متوقعة نظرا لرفع قيود كوفيد-19، كما حدث بالمثل في دول أخرى"، مضيفة أنها ستواصل التواصل مع السلطات الصينية ومراقبة الوضع.





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