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بايدن يقدم فطائر اليقطين لرجال الإطفاء ويأمل في إطلاق سراح الرهائن

11/24/2023 1:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن فطائر اليقطين لرجال الإطفاء أمس الخميس للاحتفال بعيد الشكر وعبر عن أمله في إطلاق سراح الرهائن خلال الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس).

وأمضى بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في جزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، جزءا من وقته في التحدث إلى الزعماء الأجانب عن الحرب.

وقال للصحفيين خلال زيارته لمركز الإطفاء أمس الخميس إنه لن يكشف عن أي مستجدات بخصوص الرهائن قبل الجمعة، لكنه يأمل في أن تكون طفلة أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات من بين المفرج عنهم أولا.

وأفاد وسطاء قطريون بأن الهدنة ستبدأ صباح اليوم الجمعة بين إسرائيل وحركة حماس وتستمر لأربعة أيام، وسيتم إطلاق سراح مجموعة من 13 امرأة وطفلا إسرائيليا محتجزين كرهائن في وقت لاحق من اليوم.

ويمثل قضاء بايدن عطلة عيد الشكر في نانتوكيت تقليدا عائليا مستمرا منذ عقود.

وبعد أن قدم الفطائر مع زوجته السيدة الأولى جيل بايدن، عادا إلى مكان إقامتهما خلال الرحلة وهو منزل يملكه صديقهما ديفيد روبنستاين، الملياردير والمؤسس المشارك لشركة الاستثمار المباشر العملاقة كارلايل.


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