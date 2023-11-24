-->

Friday, 24 November 2023 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وسط تناحر العديد من العصابات .. أصغر رئيس في تاريخ الأكوادور يعد بالتغيير

11/24/2023 1:00:49 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصبح الرئيس الإكوادوري الجديد دانيال نوبوا الآن رسميا أصغر رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، وذلك بعد توليه المنصب يوم أمس الخميس.

وقال الرئيس، 35 عاما، نجل رجل الأعمال الثري ألفارو نوبوا، الذي ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية خمس مرات في السابق،" الكثيرون يحاولون تصنيف الحكومة الجديدة إلى تيارات سياسية أو أيديولوجية قديمة، لكننا نركز على التغيير والمستقبل".

وسيتولى دانيال نوبوا منصبه حتى مايو 2025 فقط - حتى نهاية فترة الولاية المقررة أصلا للرئيس المنتهية ولايته جييرمو لاسو.

ويرى الكثير من الإكوادوريين أن الوضع الأمني يشكل أكبر مشكلة تعاني منها البلاد.

وكان معدل جرائم القتل الذي بلغ نحو 25 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي هو الأعلى في تاريخ الدولة الواقعة في منطقة الأنديز وواحد من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية.

وقبيل الجولة الأولى من الانتخابات، قتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، الذي وعد بمحاربة الفساد، بالرصاص بعد تجمع انتخابي.

وتتناحر العديد من العصابات المرتبطة بالعصابات المكسيكية القوية من أجل طرق تهريب المخدرات. وتعتبر الإكوادور بلد عبور مهما لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24112023000110011019ID1107480317

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث