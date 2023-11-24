وسط تناحر العديد من العصابات .. أصغر رئيس في تاريخ الأكوادور يعد بالتغيير

أصبح الرئيس الإكوادوري الجديد دانيال نوبوا الآن رسميا أصغر رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ البلاد، وذلك بعد توليه المنصب يوم أمس الخميس.

وقال الرئيس، 35 عاما، نجل رجل الأعمال الثري ألفارو نوبوا، الذي ترشح لخوض الانتخابات الرئاسية خمس مرات في السابق،" الكثيرون يحاولون تصنيف الحكومة الجديدة إلى تيارات سياسية أو أيديولوجية قديمة، لكننا نركز على التغيير والمستقبل".

وسيتولى دانيال نوبوا منصبه حتى مايو 2025 فقط - حتى نهاية فترة الولاية المقررة أصلا للرئيس المنتهية ولايته جييرمو لاسو.

ويرى الكثير من الإكوادوريين أن الوضع الأمني يشكل أكبر مشكلة تعاني منها البلاد.

وكان معدل جرائم القتل الذي بلغ نحو 25 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة العام الماضي هو الأعلى في تاريخ الدولة الواقعة في منطقة الأنديز وواحد من أعلى المعدلات في أمريكا اللاتينية.

وقبيل الجولة الأولى من الانتخابات، قتل المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، الذي وعد بمحاربة الفساد، بالرصاص بعد تجمع انتخابي.

وتتناحر العديد من العصابات المرتبطة بالعصابات المكسيكية القوية من أجل طرق تهريب المخدرات. وتعتبر الإكوادور بلد عبور مهما لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة وأوروبا.





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