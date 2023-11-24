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إسرائيل تقتحم المستشفى الإندونيسي وتقتل جرحى قبيل دخول الهدنة حيز التنفيذ

11/24/2023 1:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

اقتحم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وقتل امرأة جريحة وأصاب واعتقل 6 آخرين وذلك قبل دخول هدنة انسانية في القطاع حيز التنفيذ، حسبما أفادت تقارير إخبارية فلسطينية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية التي تقصف وتحاصر المستشفى الإندونيسي، في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، اقدمت على اقتحامه وسط إطلاق نار مكثف، وقتلت سيدة جريحة وجرحت 3 آخرين، واعتقلت مثلهم على الأقل.

وفي الوقت ذاته استهدف الطيران الإسرائيلي فجرا، بناية سكنية مأهولة بوسط قطاع غزة، ما أدى الى اشتعال النيران في المكان، وسقوط عدد من القتلى واصابة آخرين بجروح بينهم اطفال ونساء.

وفي الوقت ذاته، قتلت الصحفية الفلسطينية أمل زهد، برفقة عائلتها، في قصف استهدف منزلها في مدينة غزة، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية.

وبمقتل الصحفية زهد، فجر اليوم الجمعة، يبلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في قطاع غزّة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي المستمر على القطاع 64 صحفيا.


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