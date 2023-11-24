إسرائيل تطلق صفارات إنذار للتحذير من هجمات صاروخية محتملة من غزة

أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في قريتين بالقرب من قطاع غزة اليوم الجمعة محذرا من هجمات صاروخية محتملة من القطاع الذي تحكمه حركة (حماس).

جاء ذلك بعد دقائق فقط من دخول هدنة بين الطرفين حيز التنفيذ.

ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن لوقوع هجمات صاروخية أو أي أضرار.





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