-->

Friday, 24 November 2023 10:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تطلق صفارات إنذار للتحذير من هجمات صاروخية محتملة من غزة

11/24/2023 1:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في قريتين بالقرب من قطاع غزة اليوم الجمعة محذرا من هجمات صاروخية محتملة من القطاع الذي تحكمه حركة (حماس).

جاء ذلك بعد دقائق فقط من دخول هدنة بين الطرفين حيز التنفيذ.

ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن لوقوع هجمات صاروخية أو أي أضرار.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN24112023000110011019ID1107480315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث