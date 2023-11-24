إسرائيل تطلق صفارات إنذار للتحذير من هجمات صاروخية محتملة من غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلق الجيش الإسرائيلي صفارات الإنذار في قريتين بالقرب من قطاع غزة اليوم الجمعة محذرا من هجمات صاروخية محتملة من القطاع الذي تحكمه حركة (حماس).
جاء ذلك بعد دقائق فقط من دخول هدنة بين الطرفين حيز التنفيذ.
ولكن لا يوجد تأكيد حتى الآن لوقوع هجمات صاروخية أو أي أضرار.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN24112023000110011019ID1107480315
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.