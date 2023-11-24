عروض «التخفيضات الكبرى» في دبي اليوم

تنطلق اليوم في دبي فعاليات «3 أيام من التخفيضات الكبرى» بعروض قيمة وصفقات واعدة في قطاع التجزئة لتهدي زوار الإمارة والمقيمين فيها أفضل فرص التسوق.

ويشارك أكثر 2000 متجر ونحو 500 علامة تجارية في تقديم تخفيضات هائلة تصل إلى 90 % في أنحاء الإمارة ما يتيح للمتسوقين فرصة مثالية لخوض تجربة تسوق فريدة من العلامات التجارية المفضلة في مراكز التسوق والمتاجر.

وتقدم الفعالية لعشاق التسوق مجموعة واسعة من العروض الترويجية المذهلة ضمن فئات تشمل المنتجات الإلكترونية والأزياء والجمال والأدوات المنزلية وغيرها.

وتتوفر العروض في أفضل وجهات التسوق على مستوى المدينة، بما في ذلك مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، وميركاتو، وتاون سنتر جميرا، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ونخيل مول، وفستيفال بلازا، ودبي فستيفال سيتي مول، وذا أوتلت فيليدج، والسيف، وبلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وسيتي ووك. (دبي - البيان)



