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دار سعاد الصباح أطلقت رصاصة أخيرة في حلم مزعج

11/23/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع، أخيرا، المجموعة القصصية الفائزة بمسابقتها للإبداع الأدبي في دورتها للعام 2018-2019، وجاءت تحت عنوان «رصاصة أخيرة في حلم مزعج» للكاتب عبدالسلام الشبلي، واشتملت على خمسة عشر نصا قصصيا.
وقد غلب الحس المأساوي على نصوص المجموعة، حيث استباح الواقع المر قصصها كلها، فتصاعدت الآهات، وكثرت المراثي لحاضر معيشي تعصف به الحروب، وتذروه رياح الظلم واللصوصية والفقر والاستعباد.
فقد ركز الكاتب الشبلي على رصد وطأة الحروب، وهوان البشر في ظل تحكم الديكتاتوريات، حيث الخوف المعشش في النفوس، والفقر، وتحطم الأحلام، والاختطاف، والتصفيات، والموت غرقا خلال رحلة الهروب من وطن صار ساحة للقتل.
كان نزوع الكاتب واضحا نحو القصة القصيرة جدا، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال القصة الأولى «كائن لا تحتمل تعاسته»، التي اشتملت على عدد من القصص القصيرة تمحور حول فكرة واحدة، أهلها تجانسها وتقاربها لتكون القصة الأولى. ويظهر هذا النزوع جليا في نهاية المجموعة القصصية التي تمثلت بنص اشتمل على خمس عشرة قصة قصيرة جدا.
وفي الوقت الذي غلب فيه استخدام طريقة السرد التقليدية بتسخير الراوي الغائب لنسج النصوص، تنوعت الأساليب الفنية التي استثمرها الكاتب عبدالسلام الشبلي في حياكة قصصه، حيث برز اعتماده «الأنسنة»، فتحولت السيجارة إلى بشر في قصة «انتحار علبة سجائر»، وكذلك السقف في «سقف الغرفة الأبيض»، والحائط في «حائط بثلاثة أنياب» وغيرها.
كما خلط الكاتب ذلك بالفانتازيا، فصار الميت يتحدث في قبره، ويخرج من اللوحة المعلقة في صدر البيت، مثلما راحت السيجارة تجأر من غدر صاحبها، وتتمنى الحوائط على صاحبها أن يستبدل لونها.
وتميزت لغة الكاتب برشاقة الجمل، وابتعادها عن التقعر، وبرز ميلها إلى القصر لتتناسب مع الجو العام من حيث الشكل والمضمون. وقد جاءت المجموعة في نحو تسعين صفحة من القطع الوسط.
الجدير ذكره، أن د. سعاد الصباح أطلقت جوائز الشيخ عبدالله مبارك الصباح للإبداع العلمي، وجوائز سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري منذ العام 1988، ومازالت تمنح للمبدعين العرب سنويا. فقد تم تخصيص أربع جوائز للإبداع الأدبي والفكري، وأربع أخرى للإبداع العلمي، على أن تمنح كل عام للفائزين من الشباب العرب على مستوى أقطار الوطن العربي عامة. وقد انفتحت هذه الجوائز لتغطي مختلف الأنواع والأجناس الأدبية والعلمية في مجالات الشعر والقصة القصيرة والرواية والمسرحية والدراسات الأدبية، وكذلك الدراسات العلمية في المناحي العلمية المختلفة.
وتعد مسابقات الجوائز هذه من أكبر المسابقات الثقافية في العالم العربي، من حيث عدد مجالاتها ومبالغ جوائزها، وانفردت بأنها الوحيدة المخصصة للشباب دون سن الخامسة والثلاثين. وفي الوقت الذي خصصت فيه دار سعاد الصباح للثقافة والإبداع جوائز مالية للفائزين بقيمة ثلاثة آلاف دولار للفائز بالجائزة الأولى في كل فرع من فروع المسابقة، وألفي دولار للفائز الثاني، وألف للثالث، حرصت الدار على طباعة ونشر العمل الأول الفائز في كل مسابقة.

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