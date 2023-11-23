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الوزير المطيري أثنى على جهود الأوقاف في تعزيز الوسطية

11/23/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أثنى وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، على جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تعزيز قيم الوسطية ونشر الوعي الديني والثقافي في المجتمع.
جاء ذلك خلال زيارة المطيري إلى جناح وزارة الأوقاف في افتتاح معرض الكويت الدولي للكتاب بنسخته الـ 46 ، والذي يستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، وكان في استقباله مدير إدارة العلاقات العامة سامي العازمي ومراقب الإدارة قيصر الخنفر.
ويتواجد في جناح الوزارة رقم (15) في صالة (7) عدد من موظفي إدارة العلاقات العامة الذين يؤدون دورهم من خلال التواصل مع الجمهور والتعريف بدور وزارة الأوقاف علاوة على توزيع مجموعة الإصدارات منها: صفوة البيان لمعاني القرآن، اللؤلؤ والمرجان، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، مجلة الوعي الإسلامي، براعم الإيمان وغيرها، كما خصصت إدارة العلاقات العامة بجناحها شاشات لعرض (QR Code) الخاص بنموذج استطلاع رأي يشارك الجمهور بتعبئته للمساهمة بقياس الأداء وتحسين الجودة.

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