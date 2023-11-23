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القوى العاملة نظمت مبادرة مسار لدعم التحول الرقمي

11/23/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) برعاية مدير عام الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي، نظمت الهيئة العامة للقوى العاملة ورشة عمل «مبادرة مسار» التي ينفذها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي مايكروسوفت بحضور نائب المدير العام للتخطيط والتطوير الإداري رباب العصيمي، ونائب المدير العام لشئون القوى العاملة الوطنية نجاة اليوسف وممثلي القطاعات بالهيئة، بالإضافة إلى فريق عمل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومستشاري مايكروسوفت.
وتهدف الورشة إلى تعزيز التوجه للتحول الرقمي الكامل وبناء خارطة طريق للتحول الرقمي للهيئة، تم خلالها تقييم الوضع الرقمي الحالي وتحديد الصعوبات والأولويات بالإضافة إلى اقتراح مشروعات مستقبلية حسب احتياجات الهيئة، كما تم التعريف بالرؤية والإستراتيجية الرقمية والأولويات وتجارب الدول الأخرى في التحول الرقمي والأهداف والفائدة من هذا التحول خاصة بتحسين جودة الخدمات الإلكترونية والارتقاء بتجربة الخدمات المقدمة للوصول إلى الهدف المرجو وهو هيئة إلكترونية بالكامل.

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