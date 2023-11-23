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اللجنة المختصة بالربط بين هيئة العمل ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام زارت إدارة علاقات العمل

11/23/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
قامت اللجنة المختصة للعمل على الربط والتنسيق بين الهيئة ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بالتنسيق لزيارة جمعيات النفع العام لإدارة علاقات العمل التابعة لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة للتعرف على آليات تقديم الشكاوى من العمالة وإجراءات التحقيق من قبل الموظفين المختصين.
وبينت الهيئة، في بيان صحافي، ان الزيارة تهدف الى إطلاع مؤسسات المجتمع المدني على الإجراءات الخاصة بإدارة علاقات العمل وكيفية التعامل مع شكاوى العمالة الوافدة، تنفيذا للاتفاقيات المبرمة بين الهيئة وجمعية حقوق الإنسان الكويتية وجمعية العمل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر الكويتية، كما تم الرد من قبل موظفي إدارة علاقات العمل على جميع استفسارات الجمعيات المستضافة.
وأكدت الهيئة أن هذا اللقاء جاء بعد تجهيز مكاتب لمؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام بمقر مركز إيواء العمالة الوافدة، وأبدت جمعيات النفع العام استعدادها خلال اللقاء بترجمة قانون العمل والمطبوعات الخاصة بتوعية العمالة إلى لغات متعددة من قبل جمعية حقوق الإنسان الكويتية، بهدف التعرف على حقوقهم وواجباتهم داخل الكويت، وحمايتهم القانونية، كما تقدمت اللجنة بالشكر الى مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام.

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