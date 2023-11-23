-->

Friday, 24 November 2023 09:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40 طنا من المساعدات على متن الطائرة الـ 27 من الجسر الجوي الكويتي الإغاثي لغزة

11/23/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت الطائرة الإغاثية الـ 27 من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مطار العريش المصري وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والخيام.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد لـ «كونا»، قبيل إقلاع الطائرة، إن هذه الرحلات الإغاثية تندرج ضمن الجهود الإنسانية للكويت والتي ستستمر على مدى الأيام المقبلة تضامنا مع الأشقاء في قطاع غزة من خلال رحلات إغاثية جوية أخرى في جسر جوي متواصل منذ بدء العدوان الإسرائيلي.
وأضاف الزيد أن حمولة هذه الطائرة تتضمن 40 طنا من المساعدات المتنوعة والعاجلة بواقع 100 خيمة و10000 عبوة حليب للأطفال والكبار و2000 بطانية و5 أطنان من الأرز و5 أطنان من المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الرحلة تأتي ضمن جهود حملة «أغيثوا فلسطين».
وذكر أن هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وتجسيدا للدور الإنساني للكويت الذي تقوم به عبر ذراعها الإنسانية المتمثلة بجمعية الهلال الأحمر الكويتي.
وأوضح أن هذا الجسر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها، علاوة على المشاركة الشعبية الواسعة.

MENAFN23112023000130011022ID1107480245

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث