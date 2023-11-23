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الهلال الأحمر يواصل توزيع الدقيق على آلاف النازحين بجنوب غزة

11/23/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصل متطوعون فلسطينيون في غزة تابعون لجمعية الهلال الأحمر ولليوم الثالث على التوالي توزيع الدقيق على آلاف النازحين الفلسطينيين والفرق الطبية والصحافيين.
وقال رئيس الفرق التطوعية لجمعية الهلال الأحمر في غزة أحمد أبودية، في تصريح لـ «كونا»، إن «المتطوعين سلموا 500 كيس من الدقيق لنادي الدرة بمنطقة دير البلح وسط قطاع غزة ستستفيد منها أكثر من 83 عائلة نازحة تضم اكثر من ثلاثة آلاف فرد».
وأضاف انه «تم توزيع الدقيق على عشرات المنازل التي تؤوي نازحين فلسطينيين من المناطق الشمالية لتوفير الخبز وهو احد اهم المتطلبات اليومية بعد إغلاق المخابز لنقص الوقود».
وأوضح أبودية أن المساعدات شملت الطواقم الصحافية والطبية الفلسطينية من اطباء وعاملين في المستشفيات الى جانب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتعزيز صمودهم لمواصلة عملهم في ظل العدوان الإسرائيلي.
وأشار الى ان كيس الدقيق الذي توزعه الجمعية يزن 25 كيلوغراما ويكفي 25 يوما تقريبا للعائلة الواحدة ويعتبر من اكثر المساعدات الإنسانية التي يحتاج اليها الفلسطينيون في الوقت الحالي.

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