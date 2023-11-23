العدل تلقي تظلمات نتيجة باحث قانوني المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة ج

(MENAFN
- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أن وزارة العدل مستمرة في تلقي التظلمات من إعلان الوزارة لنتيجة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) ولمدة ستين يوما من تاريخ إعلان النتائج في 2023/11/2. وأوضح وزير العدل ان جميع التظلمات المقدمة ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء لبحثها وإبداء الرأي بشأنها. وشدد وزير العدل على أن الوزارة التزمت بنتائج الاختبارات والمقابلات التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء وستلتزم أيضا بالنتائج التي يعتمدها في شأن التظلمات.
وفي ختام تصريحه، تمنى الوزير الرقبة التوفيق لكل المقبولين في وظائف النيابة العامة.
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