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العدل تلقي تظلمات نتيجة باحث قانوني المؤهلة لوظيفة وكيل نيابة ج

11/23/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أن وزارة العدل مستمرة في تلقي التظلمات من إعلان الوزارة لنتيجة باحث قانوني مبتدئ المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) ولمدة ستين يوما من تاريخ إعلان النتائج في 2023/11/2. وأوضح وزير العدل ان جميع التظلمات المقدمة ستعرض على المجلس الأعلى للقضاء لبحثها وإبداء الرأي بشأنها. وشدد وزير العدل على أن الوزارة التزمت بنتائج الاختبارات والمقابلات التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء وستلتزم أيضا بالنتائج التي يعتمدها في شأن التظلمات.
وفي ختام تصريحه، تمنى الوزير الرقبة التوفيق لكل المقبولين في وظائف النيابة العامة.

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