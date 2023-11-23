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الكهرباء تتجه للذكاء الاصطناعي في تقديم خدماتها

11/23/2023 11:32:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تسير بخطى ثابتة نحو تحويل كل خدماتها الى الكترونية عبر مختلف التطبيقات الخاصة بها، بالاضافة الى تطبيق سهل.
وقالت المصادر ان الوزارة تقدم حاليا اكثر من 48 خدمة عبر منصاتها سواء في قطاع خدمة العملاء او التمديدات او غيرها من الخدمات. ولفتت الى ان الوزارة بدأت حاليا بالعمل على إدخال الذكاء الاصطناعي في خدماتها في ظل تماشيها مع التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات افضل للمراجعين.
وأشارت الى ان الذكاء الاصطناعي سيتكفل بالتسهيل على العملاء إنجاز معاملاتهم بالكامل بمجرد إدخال بياناتهم الى النظام، لافتة الى ان العمل جار على برمجة الانظمة الخاصة التي ستعمل على الذكاء الاصطناعي.
وأكدت المصادر ان الوزارة وبالرغم من توجهها المطلق نحو الخدمات الالكترونية الا انها تستمر في افتتاح المكاتب الخاصة بخدمة العملاء، كما تستقبل المراجعين في مبنى الوزارة لإنجاز معاملاتهم.

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