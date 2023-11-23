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بدء تنفيذ أعمال الطرق والبنى التحتية بـ جنوب سعد العبدالله

11/23/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م.راشد العنزي انه تم تسليم موقع أعمال الطرق الرئيسية وشبكات خدمات البنية التحتية لمقاول الأعمال بمشروع جنوب سعد العبدالله، مشيرا الى انه بذلك يكون قد تم البدء بمباشرة تنفيذ الأعمال رسميا حسب الجدول الزمني لدى المؤسسة.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إن أعمال الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية ضمن عقد المناقصة التي أبرمتها المؤسسة مؤخرا مع شركة جيزهوبا جروب الصينية وهو خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة الطرق الرئيسية وشبكات البنية التحتية وخزانات مياه الأمطار، وخزان مياه المعالجة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله الإسكاني.
ولفتت المصادر الى أن العقد سيتم تنفيذه وفق جدول زمني معد من قبل مختصين في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقد حددت مدة تنفيذه بـ 1460 يوما (4 سنوات) وبلغت القيمة المالية له 345.230 مليون دينار.
وسينفذ على مساحة 6400 هكتار على بعد 27 كيلومترا من غرب الكويت، ويتكون من 10 بنود للأعمال الرئيسية تبدأ بإزالة المعوقات القائمة داخل المشروع وبعدها مباشرة تنفيذ طبقات الأسفلت الأولى والثانية والثالثة (السطحية) لكامل الطرق الرئيسية والجسور والأنفاق وطرق المنطقة الاستثمارية (4I و6I) في المشروع.
ويشمل العقد بنودا خاصة في تنفيذ أعمال شبكات خدمات البنية التحتية (شبكات الأمطار والصرف الصحي والري ومياه المعالجة والمياه قليلة الملوحة والمياه العذبة وشبكات الأعمال المرورية للطرق الرئيسية وطرق المنطقة الاستثمارية 4I و6I في المشروع).
ويحتوي العقد على تنفيذ الأعمال المدنية لشبكات الهاتف وإنارة الطرق والكيبلات الكهربائية (KV132، KV400) وأعمال إشارات الوميض وكاميرات المراقبة والمطبات الصناعية للمناطق المحددة بالطرق الرئيسية، إضافة الى تنفيذ أعمال الحزام الشجري وتنفيذ أعمال خزان للمياه المعالجة وخزانين لمياه الأمطار.

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