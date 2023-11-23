مباحثات بين الديوان ومجلس التعليم في الكومنولث البريطاني للاطلاع على أحدث البرامج التدريبية العالمية

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقأكد مصدر في تصريحات لـ«الأنباء» أن جهود القياديين في ديوان الخدمة المدنية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في الجهات الحكومية بالخبرات التعليمية والتدريبية اللازمة المطبقة في المملكة المتحدة بدأت منذ مارس الماضي، حيث استقبلت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس كلا من الوكيلين المساعدين في الديوان لشؤون البعثات نرجس يحيى دشتي، وشؤون التوظيف إبراهيم الهاجري.وشدد المصدر على أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الديوان الدائم للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والمهني للعاملين في وزارات وهيئات الدولة وبما يسهم في تطبيق برامج التنمية الحكومية من خلال التعرف على أحدث النظم والأساليب الإدارية المطبقة عالميا. وأوضح المصدر ان الجهود تمثلت أيضا في لقاء الوكيلة المساعدة للبعثات والإجازات نرجس يحيى دشتي بمقر الديوان وفدا من سفارة المملكة المتحدة بالبلاد ضم كلا من رئيس مجلس التعليم في الكومنولث البريطاني اللورد ليونغ، وسكرتير أول للقطاع التجاري ناز دمير، ومستشار تجاري أول روميو روزاريو، ومسؤولة الشؤون السياسية والمشاريع مروة أبل. وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك مع المملكة المتحدة في المجالات الإدارية التدريبية المحلية والخارجية، وبحث إمكانية استفادة موظفي الحكومة من مثل هذه البرامج التدريبية في مختلف التخصصات بهدف تنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في الجهات الحكومية وتزويدهم بالخبرات اللازمة.





"ديوان الخدمة " : مباحثاتنا مع رئيس مجلس التعليم في الكومنولث البريطاني بدأت منذ مارس للاطلاع على أحدث البرامج التدريبية العالمية في التخصصات الإدارية والقيادية بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين في الحكومة





أكد مصدر في تصريحات ل " الأنباء" ، أن جهود القياديين في ديوان الخدمة المدنية لتنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في الجهات الحكومية بالخبرات التعليمية والتدريبية اللازمة المطبقة في المملكة المتحدة بدأت منذ مارس الماضي، حيث استقبلت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بليندا لويس كلا من الوكيلين المساعدين في الديوان لشؤون البعثات نرجس يحيى دشتي، وشؤون التوظيف إبراهيم الهاجري .

وشدد المصدر على أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي الديوان الدائم للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والمهني للعاملين في وزارات وهيئات الدولة وبما يسهم في تطبيق برامج التنمية الحكومية من خلال التعرف على أحدث النظم والأساليب الإدارية المطبقة عالميا.

وأوضح المصدر ان الجهود تمثلت أيضا في لقاء الوكيلة المساعدة للبعثات والإجازات نرجس يحيى دشتي بمقر الديوان وفدا من سفارة المملكة المتحدة بالبلاد ضم كلا من رئيس مجلس التعليم في الكومنولث البريطاني اللورد ليونغ ، وسكرتير أول للقطاع التجاري ناز دمير ، ومستشار تجاري أول روميو روزاريو ، ومسؤولة الشؤون السياسية والمشاريع مروة أبل.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك مع المملكة المتحدة في المجالات الإدارية التدريبية المحلية والخارجية ، وبحث إمكانية استفادة موظفي الحكومة من مثل هذه البرامج التدريبية في مختلف التخصصات بهدف تنمية المهارات الإدارية والقيادية للعاملين في الجهات الحكومية وتزويدهم بالخبرات اللازمة.

من الأهمية ذكر أن رئيس ديوان الخدمة المدنية د. عصام الربيعان استكمل هذه الجهود حيث استقبل الأسبوع قبل الماضي وفدا من السفارة البريطانية في البلاد وبحضور إدارة التدريب الخارجي ، حيث تم الاطلاع على عروض التدريب المقدمة من قبل السفارة البريطانية لتدريب الكوادر الحكومية وتنمية المهارات

البشرية.