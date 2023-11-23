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نواف السعود دعم كامل لحقوق العاملين في القطاع النفطي

11/23/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود دعمه الكامل لحقوق العاملين في القطاع النفطي، مشددا على أنه لن يتعرض اي عامل للضرر جراء دمج بعض الشركات النفطية.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ نواف السعود وفدا من نقابة العاملين بالشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) برئاسة رئيس النقابة سعد العجمي.
وقال رئيس النقابة سعد العجمي في تصريح صحافي انه تم خلال الاجتماع مع رئيس مؤسسة البترول الشيخ نواف السعود مناقشة مستجدات دمج الشركات، وأخذ التعهدات اللازمة لحفظ حقوق العاملين وهذا ما أكده رئيس المؤسسة، وأكدنا على ضرورة إبلاغ الموظفين بكل ما يستجد لتحقيق مبدأ الشفافية.
وختم العجمي تصريحاته بشكر رئيس المؤسسة على حفاوة الاستقبال وتأكيده دعمه الكامل لحقوق العاملين في القطاع النفطي خاصة عمال وموظفي شركة كيبك.

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