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وزير الشؤون هنأ 11 من أبناء الرعاية الفائزين بمسابقة الكويت لحفظ القرآن

11/23/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
هنأ وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أبناءه من قطاع الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم 11 من إدارة الحضانة العائلية وإدارة رعاية الأحداث لفوزهم في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم الـ26 والمقامة برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وبارك السعود حصول وزارة الشؤون على المركز الأول لأفضل منسق في المسابقة والتي مثلها مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان متفوقا على 49 جهة حكومية، مؤكدا الحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا في إدارة الرعاية الاجتماعية ودور رعاية الأحداث وتشجيعهم على تعلم وحفظ كتاب الله، مشيدا في الوقت ذاته بتميز وكفاءة منتسبي الوزارة المشاركين في المسابقة.

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