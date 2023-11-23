وزير الشؤون هنأ 11 من أبناء الرعاية الفائزين بمسابقة الكويت لحفظ القرآن

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
هنأ وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أبناءه من قطاع الرعاية الاجتماعية والبالغ عددهم 11 من إدارة الحضانة العائلية وإدارة رعاية الأحداث لفوزهم في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم الـ26 والمقامة برعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد. وبارك السعود حصول وزارة الشؤون على المركز الأول لأفضل منسق في المسابقة والتي مثلها مدير إدارة التوعية والإرشاد طارق القطان متفوقا على 49 جهة حكومية، مؤكدا الحرص على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لأبنائنا في إدارة الرعاية الاجتماعية ودور رعاية الأحداث وتشجيعهم على تعلم وحفظ كتاب الله، مشيدا في الوقت ذاته بتميز وكفاءة منتسبي الوزارة المشاركين في المسابقة.
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