اختتام برنامج التعاون الإعلامي الصيني الدولي CIPCC في بكين

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقيم في العاصمة الصينية (بكين) الحفل الختامي لبرنامج التعاون الإعلامي الصيني الدولي (CIPCC)، بمشاركة 75 دولة، منها 14 دولة عربية، واستمر نحو 4 أشهر ونظمته وزارة الخارجية الصينية.
وقد مثلت الكويت في البرنامج موفدة جمعية الصحافيين الزميلة أسرار جوهر حيات، حيث تم منحها شهادة من البرنامج تسلمتها من يولي مدير المركز الصيني للصحافة والاتصال بوزارة الخارجية الصينية، بحضور وانغ وينبن مدير مكتب اللجنة المركزية في وزارة الخارجية الصينية، وهوا تشونينغ مساعدة وزير الخارجية الصينية.
MENAFN23112023000130011022ID1107480237
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.