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اختتام برنامج التعاون الإعلامي الصيني الدولي CIPCC في بكين

11/23/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقيم في العاصمة الصينية (بكين) الحفل الختامي لبرنامج التعاون الإعلامي الصيني الدولي (CIPCC)، بمشاركة 75 دولة، منها 14 دولة عربية، واستمر نحو 4 أشهر ونظمته وزارة الخارجية الصينية.
وقد مثلت الكويت في البرنامج موفدة جمعية الصحافيين الزميلة أسرار جوهر حيات، حيث تم منحها شهادة من البرنامج تسلمتها من يولي مدير المركز الصيني للصحافة والاتصال بوزارة الخارجية الصينية، بحضور وانغ وينبن مدير مكتب اللجنة المركزية في وزارة الخارجية الصينية، وهوا تشونينغ مساعدة وزير الخارجية الصينية.

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