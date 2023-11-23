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فيصل الحمود الاستثمار الحقيقي في شباب الوطن

11/23/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه د.سهام القبندي استاذ التخطيط الاجتماعي في جامعة الكويت، وتناول اللقاء حديثا حول بعض المقترحات والافكار والآراء ذات الصلة بالشباب وعن دور الشباب الجوهري في بناء نهضة الوطن وتطور المجتمع. وفي هذا السياق، طلبت د.سهام القبندي من الشيخ فيصل الحمود إلقاءه محاضرة في جامعة الكويت، ورحب المستشار في الديوان الأميري بذلك، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في شباب الوطن وترسيخ الامكانات التي تساهم بالاستفادة من طاقاتهم.
وفي ختام اللقاء تقدمت د.سهام القبندي بالشكر والتقدير إلى الشيخ فيصل الحمود لحفاوة الاستقبال وترحيبه بكل ما هو مفيد للشباب والوطن وعلى تشجيعه الدائم للشباب وحثهم على تقديم المزيد من العطاءات.
كما استقبل الشيخ فيصل الحمود احد أئمة وخطباء المساجد، مؤكدا اهمية ودور المسجد في نشر تعاليم واخلاقيات الدين الإسلامي بين المجتمع والشباب، متمنيا له التوفيق والسداد.

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