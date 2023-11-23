فيصل الحمود الاستثمار الحقيقي في شباب الوطن

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود بمكتبه د.سهام القبندي استاذ التخطيط الاجتماعي في جامعة الكويت، وتناول اللقاء حديثا حول بعض المقترحات والافكار والآراء ذات الصلة بالشباب وعن دور الشباب الجوهري في بناء نهضة الوطن وتطور المجتمع. وفي هذا السياق، طلبت د.سهام القبندي من الشيخ فيصل الحمود إلقاءه محاضرة في جامعة الكويت، ورحب المستشار في الديوان الأميري بذلك، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في شباب الوطن وترسيخ الامكانات التي تساهم بالاستفادة من طاقاتهم.
وفي ختام اللقاء تقدمت د.سهام القبندي بالشكر والتقدير إلى الشيخ فيصل الحمود لحفاوة الاستقبال وترحيبه بكل ما هو مفيد للشباب والوطن وعلى تشجيعه الدائم للشباب وحثهم على تقديم المزيد من العطاءات.
كما استقبل الشيخ فيصل الحمود احد أئمة وخطباء المساجد، مؤكدا اهمية ودور المسجد في نشر تعاليم واخلاقيات الدين الإسلامي بين المجتمع والشباب، متمنيا له التوفيق والسداد.
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