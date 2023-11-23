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د جنان الحربي الحشرة العصوية يمكن أن تنقل البكتيريا وتسبب الحساسية للأطفال فاحذروها

11/23/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) كشفت خبيرة علم الحشرات والأستاذ المساعد في «التطبيقي» د.جنان الحربي عن ملاحظة البعض في الكويت ظهور الحشرة العصوية، تلك الحشرة التي لا يلتفت إليها الكثيرون، ويعتقدون أنها من النباتات لشدة تنكرها في تقليد النباتات والأغصان والأوراق.
وردا على سؤال حول هذه الحشرة العصوية، قالت د.جنان الحربي انها حشرة رقيقة كالغصن تتأرجح ذهابا وإيابا ولو رأيتها لأول مرة فستعتقد أنها من النباتات، وعموما الحشرات العصوية سادة التنكر، موهبتها الرائعة في التقليد لا مثيل لها، ويمكنها تقليد النباتات والأغصان والأوراق، مع التلوين التكيفي والتلاعب بشكل الجسم.
وبخصوص أنواع هذه الحشرة، أكدت د.الحربي أنه يوجد أكثر من 3000 نوع من الحشرات العصوية (فاسماتوديا) واعتمادا على الأنواع، يمكن أن تنمو من 2.5 إلى 30 سم، والحشرة العصوية هي أكبر الحشرات في العالم، فعندما تمدد أرجلها يبلغ طول أحد الأنواع أكثر من 55 سم، وهي حشرة ليلية تتغذى في العادة على النباتات، فلديها فك قوي جدا وأسنان حادة للمضغ.
وأضافت: عادة ما تعيش العصوية حتى ثلاثة أعوام وتنمو الإناث أكبر من الذكور، وبإمكان إناثها أن تتحول من ذكر إلى أنثى متى ساءت الظروف المحيطة، فتضع الأنثى بويضات غير مخصبة لتنمو بعد ذلك إلى إناث مطابقات لها في الشكل.
وبخصوص تواجدها، ذكرت خبيرة علم الحشرات أن معظم الحشرات العصوية تعيش في المناطق المعتدلة والاستوائية وشبه الاستوائية، وعادة ما تأتي باللونين الأخضر أو البني، الكثير من أنواع العصوية لديها أجنحة، وبعضها جميل الشكل، والبعض الآخر ضخم ومغطاة بتراكيب غريبة تحاكي الطحالب والأشواك وأوراق النباتات المختلفة.
ولفتت إلى مقدرة تنكرها، فقالت: التمويه بالمظهر الخارجي ليس كافيا لدى هذه الحشرة لمتابعة حياتها، لذلك طورت بعض أنواع منها مقاومتها للعدو وذلك عن طريق إطلاق رذاذ كيميائي عفن الرائحة لردع الحيوانات المفترسة، وإذا ما أمسك طائر أو مفترس آخر بساقها، فبإمكانها الهروب بسهولة عن طريق استخدام عضلة خاصة تكسر ساقها عند المفصل بسهولة، ثم تعمل على تجديد الطرف المفقود خلال يوم. وفي بعض الدول، هناك من يربي هذه الحشرة كحيوان أليف بدلا من اقتناء القطط والكلاب، ولكنها خطرة على الأطفال لأنها قد تنقل البكتيريات وتسبب الحساسية.
وزادت: إذا شاهدت وميضا من الألوان الزاهية ليلا فأعلم أن هناك حشرة عصوية متخفية تحاول إرباكك حتى لا تقترب منها، فبإمكانها أن تفرز سائلا حارقا يعمي العينين، بل أيضا ترعبك من خلال نزفها لدم لونه أصفر أو أخضر لتبتعد عنها، وعندما تفشل جميع خططها، تلعب دور الميت وتبقى ساكنة لتتركها الفريسة.
وأوضحت د.الحربي ان حشرة العصا لها العديد من المعاني الروحية والرمزية المختلفة اعتمادا على الثقافة، حيث ترمز هذه الحشرة في بعض الثقافات إلى التحول والتغيير، بينما في ثقافات أخرى فهي تدل على الصبر والقدرة على التكيف والمرونة، بينما يرى البعض أنها رمز للتمويه والخداع بسبب أسلوب حياتها في تجنب الخطر. وعلى الرغم من ذلك، فهي تذكرنا بأننا يجب أن نكون حريصين على عدم الكشف عن الكثير من مكنونات أنفسنا للآخرين.

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