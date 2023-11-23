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التقدم العلمي تصدر موسوعة عملية جديدة للأطفال بعنوان كوكب الأرض

11/23/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي موسوعة علمية جديدة للأطفال بعنوان «كوكب الأرض» تستعرض بصورة مشوقة كل ما يتعلق بالأرض من تضاريس ومعالم بهدف تعزيز معرفة الأطفال واليافعين بالكوكب الأزرق وعناصره.
وصممت الموسوعة التي تعرض في معرض الكويت الدولي للكتاب وأشرفت على إعدادها وترجمتها «التقدم العلمي للنشر» ـ ذراع النشر التابعة للمؤسسة - وفق إخراج جذاب في طبقات متراكبة في الصفحات ولوحات كبيرة للنظر فيما وراءها لتأخذ القراء في رحلة عبر كوكب الأرض لا مثيل لها.
وتتطرق الموسوعة إلى موضوعات تتناول معلومات أساسية عن البراكين والجبال والثلاجات الجليدية والصفائح التكتونية وأنواع الصخور والأنهار والشلالات والكهوف والمغارات.
وتتضمن الموسوعة أيضا موضوعات عن الصحارى والواحات والوديان والكثبان الرملية والهضاب والسواحل والتيارات البحرية والجروف والمستنقعات الملحية وقيعان المحيطات والشعاب المرجانية والطقس والرياح والعواصف والأعاصير.
والكتاب متوافر في جناح المؤسسة في معرض الكويت الدولي للكتاب.

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