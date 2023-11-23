التقدم العلمي تصدر موسوعة عملية جديدة للأطفال بعنوان كوكب الأرض

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي موسوعة علمية جديدة للأطفال بعنوان «كوكب الأرض» تستعرض بصورة مشوقة كل ما يتعلق بالأرض من تضاريس ومعالم بهدف تعزيز معرفة الأطفال واليافعين بالكوكب الأزرق وعناصره.
وصممت الموسوعة التي تعرض في معرض الكويت الدولي للكتاب وأشرفت على إعدادها وترجمتها «التقدم العلمي للنشر» ـ ذراع النشر التابعة للمؤسسة - وفق إخراج جذاب في طبقات متراكبة في الصفحات ولوحات كبيرة للنظر فيما وراءها لتأخذ القراء في رحلة عبر كوكب الأرض لا مثيل لها.
وتتطرق الموسوعة إلى موضوعات تتناول معلومات أساسية عن البراكين والجبال والثلاجات الجليدية والصفائح التكتونية وأنواع الصخور والأنهار والشلالات والكهوف والمغارات.
وتتضمن الموسوعة أيضا موضوعات عن الصحارى والواحات والوديان والكثبان الرملية والهضاب والسواحل والتيارات البحرية والجروف والمستنقعات الملحية وقيعان المحيطات والشعاب المرجانية والطقس والرياح والعواصف والأعاصير.
والكتاب متوافر في جناح المؤسسة في معرض الكويت الدولي للكتاب.
MENAFN23112023000130011022ID1107480233
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.