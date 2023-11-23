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بيتك يطلق حملة موفمبر للتوعية بصحة الرجل

11/23/2023 11:32:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استمرارا لجهود التوعية الصحية انطلاقا من الدور المجتمعي الرائد، أطلق بيت التمويل الكويتي (بيتك)، حملة شهر «موفمبر» للتوعية بصحة الرجل والتشجيع على اتباع الإجراءات الوقائية الصحيحة.
وتأتي الحملة ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية واستكمالا للحملات التوعوية التي ينظمها «بيتك» على مدار السنة في إطار التزامه المتواصل بتعزيز التوعية بالصحة العامة وتحفيز الموظفين والجمهور على اتباع نمط حياة صحي، وتحقيقا لأهداف الاستدامة التي يوليها «بيتك» أهمية كبيرة للحفاظ على سلامة وصحة كوادره البشرية، والمجتمع عامة.
وتعتبر حملة شهر «موفمبر» حدثا عالميا يقام كل شهر «نوفمبر» من كل عام للحث على الاهتمام بالصحة وتحديدا للرجال، كما هو الحال في شهر أكتوبر الذي يشهد حملة سرطان الثدي والتي يتم التركيز فيها بشكل كبير على النساء وتوعيتهن بضرورة إجراء الفحص المبكر.
وتضمنت حملة «موفمبر» تنظيم العديد من الفعاليات التوعوية، منها على حسابات «بيتك» بمختلف قنوات التواصل الاجتماعي تحت اسم @KFHGroup عبارة عن رسائل توعوية من أطباء مختصين بالتعاون مع مستشفى السلام، ومعهد دسمان للسكري.
كما تم تصوير فيلم قصير مع محمد الهاجري أحد طلبة الطب المصابين بالسكر منذ الصغر، وشرح من خلال الفيلم القصير الذي تم عرضه على حساب «بيتك» بقنوات التواصل الاجتماعي طريقة تعايشه مع المرض ونصيحته حول كيفية التعامل مع السكري من خلال نمط حياة صحي ومتوازن.
وعلى مستوى الكوادر البشرية في «بيتك»، أطلق البنك حملة خاصة بالتوعوية الصحية للرجال، ونصائح مختلفة حول الاهتمام بالصحة العامة والحث على ممارسة الرياضة والاهتمام بالقيم الغذائية لتحقيق التوازن.

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