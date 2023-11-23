-->

Friday, 24 November 2023 09:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة العدل أرقام حركة تداولات العقار في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر الجاري غير دقيقة

11/23/2023 11:32:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدرت وزارة العدل تنويها جاء فيه: «نظرا لما ورد في موقع وزارة العدل حول العقود المسجلة لحركة تداول العقار خلال الفترة من 12 حتى 16 نوفمبر الجاري والتي تبين من خلالها وجود أرقام غير دقيقة حول قيمة العقارات المعلنة، حيث قام البرنامج الإلكتروني بحساب تلقائي لهذه المعاملة ما تسبب في نشر أرقام غير دقيقة على الموقع». وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل في بيان تم نشره على حساب الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «x»، أن البيانات التي صدرت عن إدارة التسجيل العقاري هي «إثبات تملك» وليست «عقد بيع». وعليه، ستقوم الوزارة بإعادة نشر تلك البيانات وفقا للأنظمة المتعارف عليها في هذا الشأن.

MENAFN23112023000130011022ID1107480231

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث